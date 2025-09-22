Путин заявил о незаинтересованности России в гонке вооружений
Россия не видит смысла в увеличении напряжённости и в разжигании гонки вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом.
«Но в то же время [мы] не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряжённости и подстегивании гонки вооружений», — указал глава государства.
Президент выразил твердую уверенность России в надёжности и действенности национальных сил сдерживания.
Также Путин заявил, что РФ готова придерживаться ДСНВ и после его истечения 5 февраля 2026 года. Президент подчеркнул, что эффективным это решение будет в случае, если США будут действовать так же. Профильным ведомствам поручили наблюдать за действиями американских коллег в этой сфере.