22 сентября, 11:58

«Не на словах»: Путин заявил о готовности России ответить на любые стратегические угрозы

Обложка © Life.ru

Россия не ограничится словами в случае угроз, а применит весь арсенал военно-технических средств для их устранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, РФ в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путём применения военно-технических мер», — подчеркнул глава государства.

Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным
Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным

Также Путин заявил, что РФ готова придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и после его истечения 5 февраля 2026 года. Президент подчеркнул, что эффективным это решение будет в случае, если США будут действовать так же. Профильным ведомствам поручили наблюдать за действиями американских коллег в этой сфере.

Наталья Демьянова
