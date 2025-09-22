«Не на словах»: Путин заявил о готовности России ответить на любые стратегические угрозы
Обложка © Life.ru
Россия не ограничится словами в случае угроз, а применит весь арсенал военно-технических средств для их устранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом.
«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, РФ в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путём применения военно-технических мер», — подчеркнул глава государства.
Также Путин заявил, что РФ готова придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и после его истечения 5 февраля 2026 года. Президент подчеркнул, что эффективным это решение будет в случае, если США будут действовать так же. Профильным ведомствам поручили наблюдать за действиями американских коллег в этой сфере.