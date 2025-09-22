«Не на словах»: Путин заявил о готовности России ответить на любые стратегические угрозы

Россия не ограничится словами в случае угроз, а применит весь арсенал военно-технических средств для их устранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, РФ в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путём применения военно-технических мер», — подчеркнул глава государства.