Путин поручил тщательно отслеживать наращивание компонентов ПРО США

Профильным ведомствам поручено тщательно наблюдать за наращиванием компонентов ПРО США, в том числе их готовность к развертыванию в космосе. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин.

«Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего, применительно к арсеналу СНВ (стратегических наступательных вооружений. — Прим. Life.ru). Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе», — сказал он в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Российский лидер подчеркнул, что практические шаги, направленные на дестабилизацию, могут свести на нет все усилия по сохранению текущего положения дел в области СНВ.