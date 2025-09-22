Интервидение
22 сентября, 12:28

Путин поручил тщательно отслеживать наращивание компонентов ПРО США

Обложка © Life.ru

Профильным ведомствам поручено тщательно наблюдать за наращиванием компонентов ПРО США, в том числе их готовность к развертыванию в космосе. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин.

«Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего, применительно к арсеналу СНВ (стратегических наступательных вооружений. — Прим. Life.ru). Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе», — сказал он в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Российский лидер подчеркнул, что практические шаги, направленные на дестабилизацию, могут свести на нет все усилия по сохранению текущего положения дел в области СНВ.
Полное видео важного заявления Путина на Совбезе

Также Путин заявил, что РФ готова придерживаться ДСНВ и после его истечения 5 февраля 2026 года. Глава государства отметил, что эффективность данного решения зависит от аналогичных шагов со стороны США.

