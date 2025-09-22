Индекс Мосбиржи отреагировал ростом на выступление Путина в Совбезе

Интервидение
Российский фондовый рынок заметно сократил темпы падения после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности соблюдать ограничения Договора о СНВ. Об этом свидетельствуют данные торговых сессий.

Как отмечают аналитики, до заявления главы государства индекс Мосбиржи снижался на 1,33%, достигнув отметки 2 711,64 пункта. При этом показатели Российской торговой системы (РТС) демонстрировал аналогичное падение до уровня 1 021,92 пункта. Однако уже через 14 минут после публикации заявления президента позитивная динамика стала очевидной. Индекс Мосбиржи скорректировался до уровня 2 734,32 пункта при снижении всего на 0,5%, а индекс РТС стабилизировался на отметке 1 030,47 пункта с аналогичным показателем снижения.

Ранее Путин в ходе совещания с Совбезом заявил, что РФ готова придерживаться ДСНВ и после его истечения 5 февраля 2026 года. Президент подчеркнул, что эффективным это решение будет в случае, если США будут действовать так же. Профильным ведомствам поручили наблюдать за действиями американских коллег в этой сфере.

