Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 12:54

Женщина без носа: Психолог раскрыла, как «смена пола» Волан-де-Морту ударит по вселенной Гарри Поттера

Психолог Коржаева: Многие поступки Волан-де-Морта имеют мужскую природу

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Психолог Ирина Коржаева в беседе с Life.ru прокомментировала слухи о том, что в новой интерпретации «Гарри Поттера» Волан-де-Морт может быть представлен женщиной.

Эксперт напомнила, что женский кастинг в мужские роли в театре и кино — приём не новый и часто художественно оправданный. Но одно дело — когда актриса играет мужчину, сохраняя основные черты персонажа, и совсем другое — когда герою меняют пол.

По словам Коржаевой, подобный шаг способен существенно повлиять на сюжет, тем более, что многие поступки персонажей «поттерианы» и линии их поведения обусловлены тем или иным полом.

«Психология и внутренние конфликты у мальчиков и девочек часто проявляются разными способами, и это формирует различия в их поступках во взрослом возрасте», — комментирует собеседница Life.ru.

quote

С точки зрения творческого потенциала, привлечение женщин к исполнению мужских ролей — это замечательная возможность для раскрытия новых граней актерского мастерства. Это может стать полезным и для юных зрителей, которые увидят, что границы традиционных стереотипов можно и нужно переосмысливать. Вспомним, например, выдающееся исполнение роли Бабы Яги в советском театре Георгием Милляром. Однако если обновление образов делается исключительно в угоду идеям множества гендеров, не учитывая при этом логики сюжета и психологической достоверности, это может иметь негативные последствия

психолог Ирина Коржаева

Ранее стало известно, что в сериале по вселенной «Гарри Поттера» роль Волан-де-Морта может сыграть женщина.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Гарри Поттер
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar