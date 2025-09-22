Женщина без носа: Психолог раскрыла, как «смена пола» Волан-де-Морту ударит по вселенной Гарри Поттера
Психолог Коржаева: Многие поступки Волан-де-Морта имеют мужскую природу
Психолог Ирина Коржаева в беседе с Life.ru прокомментировала слухи о том, что в новой интерпретации «Гарри Поттера» Волан-де-Морт может быть представлен женщиной.
Эксперт напомнила, что женский кастинг в мужские роли в театре и кино — приём не новый и часто художественно оправданный. Но одно дело — когда актриса играет мужчину, сохраняя основные черты персонажа, и совсем другое — когда герою меняют пол.
По словам Коржаевой, подобный шаг способен существенно повлиять на сюжет, тем более, что многие поступки персонажей «поттерианы» и линии их поведения обусловлены тем или иным полом.
«Психология и внутренние конфликты у мальчиков и девочек часто проявляются разными способами, и это формирует различия в их поступках во взрослом возрасте», — комментирует собеседница Life.ru.
С точки зрения творческого потенциала, привлечение женщин к исполнению мужских ролей — это замечательная возможность для раскрытия новых граней актерского мастерства. Это может стать полезным и для юных зрителей, которые увидят, что границы традиционных стереотипов можно и нужно переосмысливать. Вспомним, например, выдающееся исполнение роли Бабы Яги в советском театре Георгием Милляром. Однако если обновление образов делается исключительно в угоду идеям множества гендеров, не учитывая при этом логики сюжета и психологической достоверности, это может иметь негативные последствия
Ранее стало известно, что в сериале по вселенной «Гарри Поттера» роль Волан-де-Морта может сыграть женщина.