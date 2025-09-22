Женщина без носа: Психолог раскрыла, как «смена пола» Волан-де-Морту ударит по вселенной Гарри Поттера

С точки зрения творческого потенциала, привлечение женщин к исполнению мужских ролей — это замечательная возможность для раскрытия новых граней актерского мастерства. Это может стать полезным и для юных зрителей, которые увидят, что границы традиционных стереотипов можно и нужно переосмысливать. Вспомним, например, выдающееся исполнение роли Бабы Яги в советском театре Георгием Милляром. Однако если обновление образов делается исключительно в угоду идеям множества гендеров, не учитывая при этом логики сюжета и психологической достоверности, это может иметь негативные последствия