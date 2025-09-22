Интервидение
22 сентября, 10:19

Создатели нового сериала про Гарри Поттера могут сменить пол Волан-де-Морту

В сериале по «Гарри Поттеру» на роль Волан-де-Морта рассматривают женщину

Обложка © фильм «Гарри Поттер и Кубок огня», режиссер Майк Ньюэлл ,сценарист Стивен Клова, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk

Создатели сериала по вселенной «Гарри Поттера» допускают, что роль Волна-де-Морта сыграет женщина. Об этом сообщил инсайдер DanielRPK в своей соцсети Х.

«Они проводят прослушивания как для мужчин, так и для женщин на роль Волан-де-Морта, так что, возможно, мы увидим женскую версию Волан-де-Морта в серии о Гарри Поттере!», — говорится в публикации.

Имя актрисы, которая может сыграть Волан-де-Морта, пока держат в секрете. По словам инсайдера, в первом сезоне злодей появится лишь эпизодически — ближе к финалу, где предстанет в виде «отпечатка искалеченной души». Этот сюжетный ход перекликается с событиями оригинальной истории, где его образ существовал в теле профессора Квиррелла. В то же время создатели не исключают возможности включения флешбэков с участием главного антагониста.

«В чём смысл?»: Режиссёр первого «Гарри Поттера» не оценил сериал про мальчика, который выжил
Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что роль Волан-де-Морта в сериале может исполнить ирландский актёр Киллиан Мёрфи. Однако артист опроверг эти разговоры и подчеркнул, что не имеет отношения к проекту. Он также отметил, что считает работу Рэйфа Файнса эталонной и пожелал удачи тому, кто решится взять на себя этот образ.

Милена Скрипальщикова
