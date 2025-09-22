Создатели нового сериала про Гарри Поттера могут сменить пол Волан-де-Морту

Создатели сериала по вселенной «Гарри Поттера» допускают, что роль Волна-де-Морта сыграет женщина. Об этом сообщил инсайдер DanielRPK в своей соцсети Х.

«Они проводят прослушивания как для мужчин, так и для женщин на роль Волан-де-Морта, так что, возможно, мы увидим женскую версию Волан-де-Морта в серии о Гарри Поттере!», — говорится в публикации.

Имя актрисы, которая может сыграть Волан-де-Морта, пока держат в секрете. По словам инсайдера, в первом сезоне злодей появится лишь эпизодически — ближе к финалу, где предстанет в виде «отпечатка искалеченной души». Этот сюжетный ход перекликается с событиями оригинальной истории, где его образ существовал в теле профессора Квиррелла. В то же время создатели не исключают возможности включения флешбэков с участием главного антагониста.