СМИ выяснили, кто разбил суперкар Ferrari на трассе по пути в Екатеринбург
URA.ru: Бизнесмен Шишкин мог быть за рулём разбившегося на Урале Ferrari
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anthony McLaughlin
За рулём жёлтой Ferrari 296 GTB, попавшей в ДТП на свердловском участке Пермского тракта, предположительно находился екатеринбургский предприниматель Артём Шишкин. Об этом сообщает URA.ru
Сведения, имеющиеся в сервисе Rusprofile, указывают, что предприниматель с идентичными ФИО контролирует ряд фирм в уральской столице, включая производителя оборудования для добывающей промышленности ООО «ЗиВ» и компанию в сфере операций с недвижимостью ООО «Лавр».
Также стало известно, что иномарка направлялась в областной центр после завершения гоночного турнира KazanRing Canyon, где её пилот, согласно опубликованным в Telegram-канале организаторов итогам, занял 11 позицию.
Ранее Life.ru рассказывал, что спорткар Ferrari 296 попал в ДТП на платном участке автодороги, соединяющей Казань и Екатеринбург. Дорогостоящая иномарка значительно пострадала — на дороге валялись обломки корпуса. О пострадавших не сообщалось.