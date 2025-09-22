Интервидение
22 сентября, 13:52

СМИ выяснили, кто разбил суперкар Ferrari на трассе по пути в Екатеринбург

URA.ru: Бизнесмен Шишкин мог быть за рулём разбившегося на Урале Ferrari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anthony McLaughlin

За рулём жёлтой Ferrari 296 GTB, попавшей в ДТП на свердловском участке Пермского тракта, предположительно находился екатеринбургский предприниматель Артём Шишкин. Об этом сообщает URA.ru

Сведения, имеющиеся в сервисе Rusprofile, указывают, что предприниматель с идентичными ФИО контролирует ряд фирм в уральской столице, включая производителя оборудования для добывающей промышленности ООО «ЗиВ» и компанию в сфере операций с недвижимостью ООО «Лавр».

Также стало известно, что иномарка направлялась в областной центр после завершения гоночного турнира KazanRing Canyon, где её пилот, согласно опубликованным в Telegram-канале организаторов итогам, занял 11 позицию.

Ferrari Roma вылетела в кювет после ДТП с Geely в Новой Москве
Ранее Life.ru рассказывал, что спорткар Ferrari 296 попал в ДТП на платном участке автодороги, соединяющей Казань и Екатеринбург. Дорогостоящая иномарка значительно пострадала — на дороге валялись обломки корпуса. О пострадавших не сообщалось.

Вероника Бакумченко
