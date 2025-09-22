СМИ выяснили, кто разбил суперкар Ferrari на трассе по пути в Екатеринбург

За рулём жёлтой Ferrari 296 GTB, попавшей в ДТП на свердловском участке Пермского тракта, предположительно находился екатеринбургский предприниматель Артём Шишкин. Об этом сообщает URA.ru

Сведения, имеющиеся в сервисе Rusprofile, указывают, что предприниматель с идентичными ФИО контролирует ряд фирм в уральской столице, включая производителя оборудования для добывающей промышленности ООО «ЗиВ» и компанию в сфере операций с недвижимостью ООО «Лавр».

Также стало известно, что иномарка направлялась в областной центр после завершения гоночного турнира KazanRing Canyon, где её пилот, согласно опубликованным в Telegram-канале организаторов итогам, занял 11 позицию.