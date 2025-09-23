«Расти, коса, до пояса»: Эксперт раскрыла секреты русских заговоров-шепотков наших бабушек

Заговорная традиция в русско-славянской культуре занимает особое место, влияя на поведение и ценности людей на протяжении веков. Доктор филологических наук, профессор МГУ Ирина Карабулатова рассказала Life.ru, что скрыто в шепотках и присловьях наших бабушек и почему они до сих пор имеют силу.

Как указывают учёные Российской академии наук, заговоры тесно связаны с народной песней, обнаруживая генетические связи. Кроме того, считается, что заговоры относятся к форме народного христианства, поскольку в ономастиконе заговора значительное место занимают имена христианского пантеона, к которым обращается имярек.

Заговоры способны регулировать внутреннее состояние человека, помогая ему адаптироваться к изменениям. Один из примеров — слова, обращённые к девочкам: «Расти, коса, до пояса, дочка маму слушайся. Расти, коса, до пят, женихи торопят». Эксперт подчёркивает, что эта фраза, относящаяся к культуре детства, ориентирует на брак, но ключевое воздействие оказывает скрытая часть: «Дочка маму слушайся».

Всем известны такие слова: «Расти, коса, до пояса, дочка маму слушайся. Расти, коса, до пят, женихи торопят». Эти слова, относящиеся к культуре детства и формированию констант поведения, как правило, не вызывают сопротивления у реципиента, ориентируя его на «женихи торопят». Однако в «золотое сечение», то есть в тот участок восприятия, который проходит мимо аналитического центра, попадают слова: «Дочка маму слушайся». Ирина Карабулатова Доктор филологических наук, профессор МГУ

Специалист также отмечает сходство между заговорами и современными хитами в темпо-ритмической структуре. Она считает, что отказ от заговорной традиции равносилен отказу от корней, питающих этнос. Существуют также заговоры, активизирующие агрессию в сражениях или успокаивающие нервную систему, что делало знахаря своего рода «природным психологом».

«Отказываться от заговорной традиции — это всё равно, что отказываться от собственных корней, от того, что питает витальность этноса», — добавляет собеседница Life.ru.

Заговор, как и другие жанры фольклора, регулировал речеповеденческие нормы, определяя границы дозволенного. Карабулатова подчёркивает, что заговорки и заговорная традиция полезны как средство сохранения культурной памяти и национальной идентичности. Они обеспечивают эмоциональную поддержку, помогают людям справляться с трудностями через ритуально структурированную речь и способствуют укреплению социальных связей в социуме. Кроме того, такие традиции обогащают язык устойчивыми выражениями и образными средствами, укрепляя связь между словом и смыслом в народной культуре.