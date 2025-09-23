Индийские компании массово хлынули в Россию делать бизнес

Количество фирм, созданных в России при участии индийского капитала, за последние четыре года возросло более чем втрое. Согласно подсчётам аналитического сервиса Rusprofile, на сентябрь 2025 года их число достигло 1030 против 312 по состоянию на конец 2021 года, как сообщает РИА Новости.

Основным фактором такого рывка стал уход из российского рынка ряда западных компаний, что открыло возможности в торговле, производстве и сфере услуг. Как сообщил агентству РИА Новости заместитель генерального директора транспортно-логистической компании Holding Finance Broker Сергей Поляков, свою роль сыграли и высокие темпы развития индийской экономики, а также стратегическая близость Москвы и Нью-Дели, снижающая риски для предпринимателей.

Поляков уточнил, что в России пока не существует целевых программ для привлечения инвестиций именно из Индии. Однако общий курс на работу с дружественными юрисдикциями создаёт благоприятные условия, а важным подспорьем являются инструменты для расчётов в рупиях, которые разрабатывают крупные российские банки. Эксперт добавил, что дополнительным стимулом выступают региональные льготы для резидентов особых экономических зон.

Удельный вес компаний с индийскими учредителями в общем числе фирм с иностранным участием увеличился за этот период с 1,1% до 1,6%. Наиболее заметно индийские предприниматели представлены в сфере торговли продуктами питания, текстилем и фармацевтикой, а также в IT-отрасли. Перспективы дальнейшего роста специалист связывает с агропромышленным комплексом и перерабатывающими производствами.

По мнению эксперта, потенциал для увеличения числа индийских компаний в РФ остаётся высоким. Молодое и амбициозное бизнес-сообщество Индии заинтересовано в международной экспансии, а Россия с её ёмким рынком является привлекательным направлением. Поляков прогнозирует, что даже с учётом некоторых административных и валютных сложностей, количество таких фирм будет расти двузначными темпами и может удвоиться к 2030 году, что укрепит двустороннее экономическое сотрудничество.