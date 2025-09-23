Семья умершего во время собственного дня рождения актёра Хеслина подала в суд на ресторан

В Лас-Вегасе продолжается разбирательство по делу о смерти актёра Майкла Хеслина, который трагически скончался в июле 2024 года во время празднования своего 35-летия. Как сообщает New York Post (NYP), семья артиста обвинила персонал заведения в халатности и препятствовании оказанию помощи.

По данным иска, когда у Хеслина резко ухудшилось состояние, гости попытались оказать первую помощь. Одна из посетительниц начала делать искусственное дыхание, однако сотрудники ресторана якобы силой помешали ей. Друзьям актёра, пытавшимся снимать происходящее, угрожали и требовали удалить записи. Также выяснилось, что в заведении не оказалось дефибриллятора.

Родственники утверждают, что смерть могла быть предотвращена, а действия персонала стали прямой причиной трагедии. Они требуют возместить расходы на похороны и компенсацию более чем на 30 тысяч долларов. Дело рассматривается в суде.