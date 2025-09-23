ВСУ обстреляли больницу под Херсоном, есть пострадавшие
Сальдо: Три человека пострадали из-за удара ВСУ по Голопристанской ЦРБ
Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Новой Збурьевке в результате обстрела ВСУ пострадало здание Голопристанской центральной районной больницы и автомобиль скорой помощи. Об этом он сообщил в своём канале в Telegram.
По его данным, осколочные ранения и травмы получили трое мужчин 1964, 1970 и 1998 годов рождения. Все они доставлены в Скадовскую ЦРБ для дальнейшего лечения.