23 сентября, 08:30

ВСУ обстреляли больницу под Херсоном, есть пострадавшие

Сальдо: Три человека пострадали из-за удара ВСУ по Голопристанской ЦРБ

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Новой Збурьевке в результате обстрела ВСУ пострадало здание Голопристанской центральной районной больницы и автомобиль скорой помощи. Об этом он сообщил в своём канале в Telegram.

По его данным, осколочные ранения и травмы получили трое мужчин 1964, 1970 и 1998 годов рождения. Все они доставлены в Скадовскую ЦРБ для дальнейшего лечения.

Ранее в той же Новой Збурьевке трое пожилых людей получили ранения после атаки украинского FPV-дрона по гражданскому авто.

Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Херсонская область
