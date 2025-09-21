Три пенсионера ранены при атаке FPV-дрона на автомобиль в Херсонской области

Трое пожилых людей получили ранения после атаки украинского FPV-дрона по автомобилю в населённом пункте Новая Збурьевка Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Три пенсионера получили осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю», — говорится в заявлении.