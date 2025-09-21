Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 08:57

Три пенсионера ранены при атаке FPV-дрона на автомобиль в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zastolskiy Victor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zastolskiy Victor

Трое пожилых людей получили ранения после атаки украинского FPV-дрона по автомобилю в населённом пункте Новая Збурьевка Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Три пенсионера получили осколочные ранения в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю», — говорится в заявлении.

В течение дня боевики киевского режима обстреляли из ствольной артиллерии населённые пункты левого берега Днепра 71 раз. Ночью ВСУ совершили 17 обстрелов, а также нанесли 18 ударов с помощью БПЛА по области.

Гладков: В Шебекине при обстреле ВСУ погибла мирная жительница
Гладков: В Шебекине при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

Ранее в населённом пункте Лозовое Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ. Пострадавшего экстренно доставили во вторую городскую больницу Белгорода, но спасти его не смогли. Также Life.ru сообщал о мирном жителе посёлка Красная Яруга, который попал под вражеский обстрел и едва выжил.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar