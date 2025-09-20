Белгородец получил тяжёлые травмы при взрыве дрона в Красной Яруге

В результате подрыва беспилотника, запущенного со стороны Украины, в посёлке Красная Яруга серьёзно пострадал местный житель. О произошедшем сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Мужчина в тяжёлом состоянии с открытой непроникающей черепно-мозговой травмой был доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

В настоящее время оперативные службы проводят проверку на месте происшествия для установления всех обстоятельств и деталей случившегося.