Водитель погиб при ударе ВСУ по грузовику в Белгородской области
В результате удара ВСУ по грузовому автомобилю в Белгородской области погиб водитель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, транспортное средство было полностью уничтожено в результате обстрела. Инцидент произошёл на окраине села Отрадовка, где украинские силы нанесли целенаправленный удар по гражданскому грузовику.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами», — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее жительница Белгородской области получила минно-взрывную травму и баротравму в результате удара ВСУ по административному зданию в селе Никольское. Пострадавшая самостоятельно обратилась в белгородскую больницу №2, погибших нет. В результате детонации повреждены остекление и фасад здания, а осколки попали в припаркованные легковые автомобили.