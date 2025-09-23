Один мужчина погиб, второй тяжело ранен от ударов БПЛА в Белгороде

В Белгороде вражеский беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Погиб мужчина, ещё один человек получил тяжёлые ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в результате целенаправленного удара вражеского беспилотника по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи», — написал он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, ещё один мужчина получил осколочные ранения и в тяжёлом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь. Губернатор подчеркнул, что данные о последствиях атаки продолжают уточняться.