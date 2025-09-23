Четверо белгородцев ранены при детонации дрона у многоэтажки

Семь мирных жителей пострадали в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. В частности, в самом Белгороде пострадало четыре человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В частности, трое жителей Белгорода были ранены при детонации БПЛА рядом с многоквартирным домом. У женщины осколочное ранение ноги, у двух мужчин — ранения предплечья и грудной клетки. Ещё одному белгородцу с касательным ранением плеча оказана помощь, от госпитализации он отказался.

В селе Стрелецкое Белгородского района дрон взорвался возле коммерческого объекта, ранены две женщины и 13-летняя девочка — у неё слепое осколочное ранение головы.

Последствия ударов ВСУ по Белгородской области. Фото © Telegram/Настоящий Гладков