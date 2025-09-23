Четверо белгородцев ранены при детонации дрона у многоэтажки
Семь мирных жителей пострадали в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. В частности, в самом Белгороде пострадало четыре человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В частности, трое жителей Белгорода были ранены при детонации БПЛА рядом с многоквартирным домом. У женщины осколочное ранение ноги, у двух мужчин — ранения предплечья и грудной клетки. Ещё одному белгородцу с касательным ранением плеча оказана помощь, от госпитализации он отказался.
В селе Стрелецкое Белгородского района дрон взорвался возле коммерческого объекта, ранены две женщины и 13-летняя девочка — у неё слепое осколочное ранение головы.
Что касается повреждений, то в Белгороде в шести квартирах выбиты окна, а в одном из многоквартирных домов повреждена кровля. Также осколками посечены шесть автомобилей. В Стрелецком повреждены два коммерческих объекта и три авто.
Напомним, что ВСУ с 21 сентября продолжают атаку БПЛА на регионы России. Так, вчера с 15:00 до 00:00 средства противовоздушной обороны уничтожили 81 украинский дрон. А с 00.00 до 7.00 российские системы ПВО перехватили и уничтожили 69 беспилотников, в том числе и в Белгородской области. А утром 23 сентября попытки атак на Московский регион продолжаются.