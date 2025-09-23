Мода на имена в Москве: Стало известно, кто правит топом-2025

В Москве назвали самые популярные имена для новорождённых в 2025 году. У девочек лидирует Анна (1257 зарегистрированных), далее идут София (1231) и Мария (1207).

«Особых изменений в тройке не произошло: в 2024-м первой была София, второй — Анна, третьей — Мария», — рассказала РИА «Новости» начальник столичного ЗАГСа Светлана Уханева. По её словам, Анна и Мария остаются в топ-10 уже почти полвека, а София ворвалась в рейтинг лишь в 2000-х и удерживает верхние строчки последние 14 лет.

У мальчиков топ-3 также без изменений: Михаил (1671), Александр (1593) и Лев (1231). Имя Лев впервые вошло в лидеры в 2024 году, вытеснив Максима. До этого Александр оставался фаворитом родителей более 40 лет, уступив пальму первенства лишь раз — Артёму в 2012-м.

Мода на имена в Москве заметно менялась в последние десятилетия. В 1980-х у мальчиков чаще всего встречались Сергей, Дмитрий и Александр, а у девочек — Елена, Татьяна и Светлана. В 1990-х набрали популярность иностранные и «модные» варианты вроде Кристины или Владислава. В 2000-х родители начали выбирать короткие и звучные имена: Артём, Никита, Даша, Аня. Сегодня же тренд сместился к классике.