23 сентября, 10:59

«Унижение для Трампа»: Депутат раскрыл Life.ru неожиданную подноготную ядерных планов Эстонии

Депутат Шеремет пригрозил жёстким ответом Эстонии за ядерные планы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Brian Jason

В Госдуме прокомментировали обсуждение идеи о размещении в Эстонии истребителей с ядерным оружием. Депутат Михаил Шеремет в беседе с Life.ru назвал инициативу «деструктивным демаршем», направленным на срыв мирных предложений Владимира Путина, которые он недавно озвучил Дональду Трампу по продлению действия ДНЯО.

По словам парламентария, такой шаг унизителен и для самого американского президента, заявляющего о стремлении к глобальной деэскалации.

Что касается России, то она готова к развитию любых недружественных сценариев, её военно-технический потенциал способен нейтрализовать и свести на нет любые милитаристские угрозы и планы недругов.

депутат Госдумы Михаил Шеремет

Размещение в Прибалтике ядерных самолётов и вооружений периодически поднимается в НАТО, но неизменно вызывает жёсткую реакцию Москвы. Россия считает подобные шаги нарушением стратегической стабильности и угрозой безопасности в регионе. При этом в самой Эстонии подобные инициативы объясняют необходимостью усиления восточного фланга альянса и сдерживания Москвы.

Ранее на фоне инцидента с якобы российскими истребителями Эстония заявила о готовности принять британские самолёты, оснащённые ядерным оружием.

