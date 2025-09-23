Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 11:56

«Палец на спуске»: В Британии испугались ядерных амбиций Путина

The Telegraph: Путин держит палец на спусковом крючке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Британская газета The Telegraph написала, что президент России Владимир Путин якобы «держит палец на спусковом крючке ядерного оружия» и готовится к его применению.

Такое мнение выразила бывший офицер Агентства оборонной разведки США Ребекка Коффлер. Она связала угрозу эскалации с завершившимися стратегическими учениями «Запад-2025», где, по её словам, Россия и Белоруссия отрабатывали сценарий тактического ядерного удара под контролем Путина.

Коффлер также указала на случаи с российскими дронами и самолётами МиГ-31, якобы нарушавшими воздушное пространство стран НАТО. Москва официально опровергла эти обвинения.

Между тем эксперты считают подобные заявления частью информационной кампании. По их словам, задача Запада — сформировать образ России как страны, готовой к агрессивным действиям.

Западные СМИ регулярно используют тему ядерной угрозы в отношении России. Подобные заявления звучали во время обострения в 2014 году, затем в 2022-м и теперь снова в 2025 году. При этом в Москве подчёркивают, что военная доктрина допускает применение ядерного оружия только в ответ на угрозу существованию государства. В российском МИД неоднократно заявляли, что подобные публикации в зарубежной прессе — элемент давления и попытка оправдать наращивание военной активности НАТО у российских границ.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Как СССР в рекордные сроки создал ядерную бомбу, лишив США монополии на оружие судного дня
Как СССР в рекордные сроки создал ядерную бомбу, лишив США монополии на оружие судного дня
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Великобритания
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar