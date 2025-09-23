Британская газета The Telegraph написала, что президент России Владимир Путин якобы «держит палец на спусковом крючке ядерного оружия» и готовится к его применению.

Такое мнение выразила бывший офицер Агентства оборонной разведки США Ребекка Коффлер. Она связала угрозу эскалации с завершившимися стратегическими учениями «Запад-2025», где, по её словам, Россия и Белоруссия отрабатывали сценарий тактического ядерного удара под контролем Путина.

Коффлер также указала на случаи с российскими дронами и самолётами МиГ-31, якобы нарушавшими воздушное пространство стран НАТО. Москва официально опровергла эти обвинения.

Между тем эксперты считают подобные заявления частью информационной кампании. По их словам, задача Запада — сформировать образ России как страны, готовой к агрессивным действиям.

Западные СМИ регулярно используют тему ядерной угрозы в отношении России. Подобные заявления звучали во время обострения в 2014 году, затем в 2022-м и теперь снова в 2025 году. При этом в Москве подчёркивают, что военная доктрина допускает применение ядерного оружия только в ответ на угрозу существованию государства. В российском МИД неоднократно заявляли, что подобные публикации в зарубежной прессе — элемент давления и попытка оправдать наращивание военной активности НАТО у российских границ.