Зимний сад в Лондоне и вилла в Италии: SHOT узнал об элитной недвижимости олигарха Боброва

У задержанного уральского олигарха Алексея Боброва нашли элитную недвижимость на сумму более 2 млрд рублей. Об этом сообщает SHOT.

В Москве бизнесмен владел квартирой площадью 412 квадратных метров на Цветном бульваре, стоимость которой оценивается примерно в миллиард рублей. Жильё могло быть совмещено из двух апартаментов. В этом же доме Бобров числился учредителем ТСЖ.

Фото © SHOT

В 2020 году он приобрёл таунхаус в Лондоне площадью более 600 «квадратов» на Олд-Квин-стрит. За него, по данным СМИ, заплатили свыше 1,3 млрд рублей. В доме есть зимний сад с видом на парк, залы для приёмов и терраса.

Фото © SHOT

Также у Боброва была вилла в итальянском городе Бавено на берегу озера Лаго-Маджоре. Двухэтажный дом 1907 года постройки площадью 280 квадратных метров долгое время служил местом постоянного проживания семьи. Сам олигарх признавался, что обладает австрийским паспортом.

Фото © SHOT

В последние годы силовые структуры активно расследуют дела против бизнесменов, связанных с офшорами, зарубежными активами и вторыми гражданствами. В России всё чаще обсуждают инициативы по ограничению владения зарубежной недвижимостью для людей, занимающих значимые посты и имеющих влияние на экономику. Подобные истории становятся предметом резонанса в обществе, где контраст между жизнью элиты и рядовых граждан вызывает острую реакцию.

Уральский предприниматель Алексей Бобров, который является владельцем энергетической компании «Облкоммунэнерго», был задержан в Москве 23 сентября. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.