Рай на Лаго-Маджоре, Лондонград и уголовное дело: за что задержали уральского энергокороля Алексея Боброва Оглавление За что задержали олигарха Боброва Какие вопросы к Алексею Боброву у Генпрокуратуры Как Бобров шёл к успеху Чем владеет и как живёт олигарх Алексей Бобров В Москве задержали Алексея Боброва, разбогатевшего на коммунальной энергетике уральского миллиардера с австрийским паспортом и лондонской квартирой. Ему светит уголовное дело о мошенничестве и изъятие бизнеса. Подробнее — в материале Life.ru. 23 сентября, 14:40

За что задержали олигарха Боброва

По уголовному делу о мошенничестве задержан (пока что на 48 часов) уральский олигарх Алексей Бобров, совладелец региональных снабжающих компаний «Облкоммунэнерго» и «Корпорация СТС». Задержанного этапировали из Москвы в Екатеринбург с целью допроса. В его квартирах и кабинетах уже прошли обыски.

Ранее Генпрокуратура подала иск о конфискации бизнес-активов Боброва. По сведениям законников, подконтрольные ему структуры монополизировали в УрФО генерацию и поставки электроэнергии, а также обращение с бытовым мусором.

Помимо самого бизнесмена были задержаны его топ-менеджеры: глава совета директоров «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных, руководитель дочерней фирмы Артём Носков и его предшественник на посту Антон Боликов.

Всех подозревают в хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений.

Алексей Бобров и Татьяна Черных. Фото © Telegram / shot, © sts-corporation

Какие вопросы к Алексею Боброву у Генпрокуратуры

«Облкоммунэнерго» — одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области, обслуживающее физ- и юрлиц 185 населённых пунктов. Финансовые показатели там впечатляют: свыше семи миллиардов рублей выручки и почти миллиард рублей чистой прибыли.

По последней публичной информации, свердловское Минимущество владеет лишь 25% «Облкоммунэнерго», а остальные 75% принадлежат частной «Корпорации СТС» с офисом в Москве. Обороты последней такие же впечатляющие. В среднем около 1–2 млрд чистой прибыли в год.

Генпрокуратура считает, что Алексей Бобров с партнёрами получил контроль над объектами энергетической инфраструктуры Урала незаконно — за счёт знакомства с чиновниками. Например, с экс-министром ЖКХ Николаем Смирновым, на которого недавно было заведено уголовное дело о взятке, и экс-главой Минимущества Алексеем Пьянковым, который проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным статьям, в том числе по созданию ОПГ.

Как Бобров шёл к успеху

Алексей Бобров родом из Екатеринбурга, по профессии юрист. Чем занимался в девяностые, неизвестно. В 1999 году вдруг получил должность замгендиректора в Главном агентстве воздушных сообщений Росавиации. В нулевые перешёл в энергетику и, удивительное дело, в этой сфере тоже стал с ходу назначаться на высокие посты. В десятые года Бобров уже был богатейшим человеком Урала.

Стоит сказать, что Алексей Бобров был самым публичным из совладельцев непубличной «Корпорации СТС». Он возглавлял ХК «Автомобилист», давал многочисленные интервью и презентовал такие масштабные проекты, как «экологический кластер» в Сысертском районе.

Чем владеет и как живёт олигарх Алексей Бобров

В Москве у бизнесмена квартира площадью 412 квадратных метров на Цветном бульваре. Речь о клубном доме с охраной, построенном при мэре Юрии Лужкове. Такой актив потянет по стоимости на миллиард рублей. Любопытно, что Бобров является учредителем здешнего ТСЖ.

В 2020 году Алексей Бобров приобрёл таунхаус на 600 квадратов с зимним садом в Лондоне на Олд-Квин-стрит. По сведениям западных СМИ, стоимость покупки составила в пересчёте на рубли свыше 1,3 миллиарда. Это сделка уже вошла в историю, став самой крупной по жилой недвижимости в столице Англии во время коронавирусного локдауна.

Лондонский таунхаус Алексея Боброва. Фото © Telegram / shot

Однако больше всего времени семья олигарха проводит не в Лондоне и не в Москве.

Для жизни Бобровы облюбовали поистине райское местечко — двухуровневую виллу 1907 года постройки в итальянском городе Бавено, на берегу озера Лаго-Маджоре.

Другое любимое место Боброва — Вена. До начала СВО многие его бизнесы (в том числе «Корпорация СТС») были зарегистрированы в Австрии. Сам олигарх неоднократно признавался, что обладает австрийским паспортом.

Итальянская вилла Боброва. Фото © Telegram / shot

Авторы Пётр Егоров