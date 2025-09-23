Ущерб на миллион: В Благовещенске пьяные подростки разнесли склад с гумпомощью для бойцов СВО
Пьяные подростки проникли на склад гуманитарной помощи для бойцов СВО в Благовещенске и устроили погром. Об этом сообщил телеграм-канал «Русская община ZOV».
Последствия погрома. Видео © Telegram / «Русская община ZOV»
«Малолетние преступники разворошили, разбили и переломали ценные товары и оборудование, причинив ущерб свыше 1 миллиона рублей. Кроме того, на крыше помещения эти же подростки спалили упаковку газовых баллонов», — говорится в сообщении.
На месте происшествия были найдены пустые бутылки из-под алкоголя и следы рвоты. Волонтёры провели уборку в складских помещениях, а также укрепили оконные решётки и входную дверь. Правоохранители продолжают розыск причастных лиц с целью их последующего привлечения к уголовной ответственности.
Обложка © Telegram / «Русская община ZOV»