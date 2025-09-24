Как экстремист Геннадий Гудков прячет в России бизнес, пентхаус и прописку в усадьбе Станиславского Оглавление До чего Геннадий Гудков* довёл усадьбу Станиславского Сколько Геннадий Гудков* зарабатывает в России сейчас Метаморфоза чекиста Геннадия Гудкова* Когда Геннадия Гудкова* завербовал Запад Зарубежная недвижимость Геннадия Гудкова* Что ещё может оставаться у Геннадия Гудкова* в России Некогда депутат Госдумы РФ и показушный патриот Геннадий Гудков* — сейчас один из самых видных заукраинских русофобов. От других иноагентов-беглецов его отличает сохранение многомиллионных активов в России. Подробнее — в материале Life.ru. 23 сентября, 21:15 Экстремист Геннадий Гудков скрывает в России дорогую недвижимость. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный, © Life.ru, © domclick.ru

До чего Геннадий Гудков* довёл усадьбу Станиславского

Улица Солженицына в Москве богата ухоженными дореволюционными зданиями. При мэре Лужкове их передали с условием ремонта бизнесу. Частники на свои деньги привели улочку в порядок. Но есть исключение. Городская усадьба владельцев золотоканительной фабрики Алексеевых как ветшала, так и ветшает. Не помогают ни статус объекта культурного наследия, ни тот факт, что в этом доме родился духовный отец Голливуда Константин Станиславский (Алексеев).

Усадьбе Станиславского в девяностых годах не повезло с хозяином. По её адресу прописался и два десятилетия находился охранный холдинг Геннадия Гудкова*, в прошлом депутата Госдумы, ныне иноагента-экстремиста. При Гудкове* памятник архитектуры разделили на жилые квартиры и коммерческие офисы. Что происходило внутри, непонятно. К ветшающей усадьбе изредка подъезжали тонированные иномарки. Охранник на территорию не пускал.

В 2012 году структуры Гудкова* продали половину усадьбы зятю Александра Елькина — экс-директора «Славянки», осуждённого на 11 лет тюрьмы по знаменитому делу «Оборонсервиса». Суд даже арестовывал часть усадьбы, установив, что зять купил её у структур Гудкова* на преступно выведенные из Минобороны деньги.







Сколько Геннадий Гудков* зарабатывает в России сейчас

Геннадий Гудков* давно сбежал из страны и расписался в предательстве. Однако его жена, Мария Гудкова, до сих пор владеет прибыльными компаниями с пропиской в жилой квартире под номером 1 внутри усадьбы Станиславского.

Это фирма «Вариант», продавшая военным коррупционерам пол-усадьбы. Сейчас на её балансе остаётся имущество, оценённое в 137 млн рублей: потянет на кадастровую стоимость одной шестой усадьбы. Доходы за прошлый год — 14 млн рублей «грязными» и миллион «чистыми».

Это предприятие «Реста гранд», связанное с усадьбой лишь юридическим адресом. Оно владеет рынком стоимостью 50 млн рублей в подмосковных Озёрах и даёт на нём чистую годовую прибыль 17 млн рублей.

Компании жены Геннадия Гудкова* прописаны в квартире в усадьбе Станиславского. Фото © Спарк

Два других предприятия Марии Гудковой, «ТД-Оскорд» и «ТК», расположены в Луховицах. Обоим принадлежали торговые центры суммарно на четверть миллиарда рублей. Первое предприятие сейчас банкротится под внешним управлением. Второе формально убыточно, но продолжает генерировать 13 млн рублей выручки в год.

Кажется, незаконным, но одним бизнесом — компанией «Коломенский строитель», которая управляет рынком в Коломне и приносит 2 млн рублей чистой прибыли в год, — экстремист Геннадий Гудков* всё ещё владеет напрямую.

Экстремист Геннадий Гудков* поленился переписать некоторые бизнесы на жену. Фото © Спарк

Метаморфоза чекиста Геннадия Гудкова*

Геннадий Гудков* прошёл удивительный путь от оперативника КГБ СССР и депутата Госдумы РФ до патентованного иноагента на западных грантах.

Сейчас главная задача Гудкова* — тужиться, изображая из себя лидера смехотворного «Правительства России в изгнании», которое собирается в Польше помечтать о распаде нашей страны. Ни на что другое Гудков* не годится. Как проукраинский пропагандист он плох. Даже украинцам становится смешно от его приторного елея.

— Каждый россиянин будет меченым. РФ накрывает: под ударом 20 миллионов россиян. Трамп приказал ударить по России. Сбывается страшный сон Путина. У него отказала правая почка. В Кремле паника и бунт. В Москве танки. Россия уже распадается, — льёт в украинские уши экс-депутат III–VI созывов.

Мерзость Гудкова* безгранична. Наша армия у него «жертвенные бараны» и «сборище извращенцев», наш народ — «одебиленные люди, выращенные стать убийцами», Россия — «фашисткая гадина», которую «надо додавливать». Он равняет нацистскую Германию с СССР. Уверяет, что Вторую мировую выиграли только Англия с США.

Когда Геннадия Гудкова* завербовал Запад

Геннадий Гудков* мечтал стать чекистом с детства. Его бабушка, Рената Глебовна, была помощником командарма Фрунзе, дед, Пётр Яковлевич, служил члену Политбюро Бухарину. Карьера Гудкова* развивалась соответствующе. В КГБ он проработал одиннадцать лет, дослужился до майора и секретаря парткома, но после перестройки был неожиданно уволен без права ношения формы. Причины неизвестны. Гудков* отшучивается, мол, читал «антисоветчину».

На гражданке экс-силовик открыл охранное агентство «Оскорд». В лучшие годы там работало пять тысяч человек, обученных и вооружённых. Семья Гудкова** обросла рынками, торгушками и офисами.

В 2001-м Гудков* стал депутатом Госдумы при странных обстоятельствах. Ему передали мандат, освободившийся после смерти коммуниста Германа Титова. При этом Гудков* не представлял КПРФ, а вступил в «Единую Россию» и позднее перешёл в «Справедливую Россию». В то время он хвалил президента, предлагал разгонять митинги и преследовать оппозицию. А ещё лоббировал закон, который ликвидировал бы госохрану на особо важных объектах.

В десятых Гудков* примкнул к Алексею Навальному** и стал завсегдатаем уличных протестов. Далеко не сразу, но его лишили депутатского кресла и исключили из партии «СР». В 2019 году бывший депутат сбежал в болгарскую Варну.

Геннадий и Дмитрий Гудковы*. Фото © ТАСС / ИГ / Красильников Станислав

За отцом в Болгарию отбыл и его сын, Дмитрий Гудков*, бывший депутатом VI созыва. По сути, сыновняя риторика мало отличается от отцовской. Гудков-младший* сопровождал отца повсюду. Работал в его предвыборных штабах, был помощником, пресс-секретарём и руководителем аппарата.

Зарубежная недвижимость Геннадия Гудкова*

Зарубежный аэродром Геннадий Гудков* подготовил себе ещё в 2008 году. Именно тогда в Варне на имя его жены была зарегистрирована фирма «Мари Хаус», управляющая отелем «Золотые пески» на черноморском побережье. Это заведение открыто до сих пор.

Отель «Пальма» в Варне. Фото © Google Maps

В 2014 году Геннадий Гудков* публично хвастался, что купил со скидкой на этапе строительства квартиру в лондонском Вестминстере, около штаб-квартиры MI6. Сейчас такое жильё стоит 2,5 млн фунтов. Впрочем, Гудков* не собирался там жить, а планировал сдавать или перепродавать это жильё.

Что ещё может оставаться у Геннадия Гудкова* в России

Помимо помещений в усадьбе Станиславского, строительных рынков в Озёрах и Коломне, семья Гудкова* может сохранять за собой пентхаус в элитном клубном доме на улице Куусинена в Москве. В своё время родня русофоба скупила там целый этаж плюс ещё одну квартиру сверху. В сумме это 650 квадратов. Цена на вторичке может достигать 300–350 млн рублей.







