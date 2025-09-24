Если б я был султан: сколько жён было у Константина Черненко и как похождения едва не стоили ему карьеры Оглавление За что Брежнев звал его «Костя»: Друг, которого чуть не выгнали из партии из-за женщин Почему первая супруга Черненко не сломала ему жизнь одним письмом Донос на Черненко: «Он бросил меня после смерти нашего ребёнка» Ключи от Кремля: Как Черненко получил доступ к компромату на всех 24 сентября 1911 года родился экс генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко. Внешне он не отличался от других партийных функционеров. Но у него были и свои тайны — «жёны-невидимки». Подробнее — в материале Life.ru. 23 сентября, 22:45 Константин Черненко — жёны, интересное из биографии. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Владимир Мусаэльян, © Freepik, © Freepik

За что Брежнев звал его «Костя»: Друг, которого чуть не выгнали из партии из-за женщин

Константин Черненко занял высший государственный пост в феврале 1984-го, будучи уже тяжело больным человеком. Этому предшествовала насыщенная политическая карьера. Причём его восхождение к высшим эшелонам власти пришлось на эпоху правления Леонида Брежнева, с которым у Черненко сложились тёплые и доверительные отношения. Брежнев ценил исполнительного Черненко и общался с ним всегда на «ты», что указывало на дружеский характер отношений между ними. Поручая какое-то важное дело, Брежнев говорил: «Костя меня не подведёт!» В дальнейшем именно близость к Брежневу позволила Черненко занять пост генсека.

Политическую карьеру он начал в 1929 году, когда 18-летний Черненко возглавил отдел агитации и пропаганды Новосёловского райкома комсомола. Спустя четыре года возглавил соответствующий отдел уже в райкоме партии. В 1941 году Черненко возглавил Красноярский крайком ВКП(б), а спустя четыре года — Пензенский областной комитет. В 1948 году было принято решение о переводе Черненко в Москву, в Центральный комитет партии, но подвёл будущего генсека «моральный облик». На него поступили компрометирующие сведения о «разгульном образе жизни».

«Слишком падок до женщин!» — такой вердикт вынесло партийное руководство, и Черненко отправился на работу в Молдавию. На тот момент это казалось наказанием, но на самом деле именно перевод в Молдавию перевернул его жизнь, поскольку именно там он познакомился с Брежневым.

Леонид Ильич Брежнев и Константин Устинович Черненко давно дружили. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Почему первая супруга Черненко не сломала ему жизнь одним письмом

В официальной биографии Константина Черненко личная жизнь описана довольно скупо: в ней упомянуты две супруги. Первой женой политика стала уроженка Сибири Фаина Елисеева. В их семье появились сын Альберт и дочь Лидия. Позднее Черненко связал судьбу с Анной Любимовой — скромной и застенчивой женщиной из Ростовской области. Выйдя за него замуж в 1944 году, она тоже шла по партийной линии. На первый взгляд — ничего необычного. Но это лишь видимость.

За сухими строками биографии скрывалась драматическая история. Дело в том, что роман с Любимовой завязался задолго до официальной свадьбы. Во время войны Черненко отправили в Москву учиться в Высшую партийную школу. Именно там он познакомился с Анной, которая занимала должность в парткоме наркомата заготовок. На тот момент ему было 33, а ей — 31 год. Несмотря на то что Черненко всё ещё был в браке, они проводили много времени вместе: театры, выставки и в конце концов бурный роман. Спустя три месяца он признался в измене супруге.

Фаина Елисеева могла бы одним письмом разрушить карьеру супруга. Ей стоило пожаловаться на гулящего мужа, и того могли бы не только лишить должности, но и исключить из партии. Но она не сделала этого. Возможно, и сама была разочарована браком или просто устала от его увлечений на стороне. Так или иначе, она отпустила его к другой женщине.

Константин Черненко и его супруга Анна Дмитриевна. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Донос на Черненко: «Он бросил меня после смерти нашего ребёнка»

Однако официальными жёнами любовная биография политика не ограничивалась. Современники намекали, что у Черненко могло быть гораздо больше связей. Коллега по партии Анатолий Черняев отмечал в дневниках, что тот «прославился в Пензе как любитель выпивки и женщин». Генерал Дмитрий Шепилов даже сообщал члену ЦК КПСС Михаилу Суслову о ненадёжности Черненко — мол, слишком часто он сходился с женщинами и в конечном итоге бросал их.

В 1948 году на имя Шепилова поступило письмо от некой Нины Кушнер. Женщина утверждала, что была супругой Черненко. В браке у них родился ребёнок, но, когда младенец умер, Константин Устинович бросил её и ушёл к другой. Она также упоминала о связях Черненко со своей тёзкой и некой Марией Левиной.

После доноса была организована проверка, но её итоги так и остались тайной. Некоторые исследователи писали, что факты подтвердились, хотя и непонятно, шла речь о законных браках или о гражданских союзах, которые в то время называли сожительством. Но эта история отсрочила для Черненко переезд в Москву, хотя в конечном итоге свела его с Брежневым, которому Черненко был обязан своим восхождением.

Секретарь ЦК КПСС Константин Черненко во время встречи в аэропорту Тбилиси. Фото © ТАСС / Виктор Будан / Фотохроника ТАСС

Ключи от Кремля: Как Черненко получил доступ к компромату на всех

В 1960 году Леонид Брежнев, который на тот момент занимал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, доверил Черненко руководство секретариатом своего ведомства. Несмотря на сомнительную репутацию в молодости, в работе он зарекомендовал себя как ответственный и внимательный к деталям начальник.

После смещения с поста первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва именно Брежнев занял его кресло. В этот период его позиции были недостаточно прочны, поскольку на тот момент он не воспринимался коллегами как единоличный правитель. По этой причине он решил расставить на ключевые посты в партии преданных ему людей. Черненко он доверил руководство общим отделом ЦК КПСС, который был крупнейшим в Кремле — именно там концентрировались все документы партии. Многие бумаги оставались закрытыми даже для членов Политбюро. Черненко получил доступ к досье на высших чиновников, включая компрометирующие сведения, а также контролировал прослушку кабинетов на Старой площади, включая рабочие комнаты самого Брежнева и секретаря ЦК по идеологии, фактически второго человека в партии, Михаила Суслова.

Со временем Черненко укреплял свои позиции, шаг за шагом взбираясь на политический олимп. В 1976 году его избрали членом Центрального комитета КПСС, а спустя два года он вошёл в состав Политбюро — высшего партийного органа в СССР. В дальнейшем именно Черненко рассматривался в качестве одного из наиболее вероятных преемников Брежнева. В 1982 году его обошёл бывший шеф КГБ Юрий Андропов, который уже был болен, поэтому надолго не задержался в Кремле, скончавшись в феврале 1984 года. После этого Черненко был открыт путь к креслу генсека. Сам Константин Устинович умер 10 марта 1985 года. Прощание с ним завершило так называемую пятилетку пышных похорон.

