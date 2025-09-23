Спусковой крючок: Врач раскрыла методы борьбы с сезонной депрессией

С приходом холодного времени года многие люди сталкиваются с упадком сил и настроения, что является проявлением сезонного аффективного расстройства (САР). О ключевых причинах этого явления и методах адаптации рассказала врач Екатерина Дмитренко в интервью RuNews24.ru.

«Мы значительно оторвались от естественного ритма жизни, и именно это часто становится спусковым крючком для психических и физических проблем», — заявила эксперт.

В отличие от животных, которые инстинктивно подстраиваются под сезон, люди продолжают вести привычный образ жизни, что приводит к дефициту витаминов и нарушению выработки серотонина. Доктор Дмитренко добавила, что ситуацию усугубляет постоянное воздействие искусственного света и электромагнитного излучения от гаджетов.

Для улучшения самочувствия врач рекомендует постепенно внедрять в рутину ряд практик, такие как светотерапия, физическая активность, сбалансированная диета с упором на сезонные продукты, прогулки на свежем воздухе и соблюдение режима сна. Эксперт подчеркнула, что начинать можно с самых простых шагов, не пытаясь выполнить все рекомендации сразу.