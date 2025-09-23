Трамп: Европа катится в ад из-за бесконтрольной иммиграции

Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Европа «катится в ад» из-за бесконтрольной иммиграции.

«Пришло время положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами. Ваши страны катятся в ад», — заявил американский лидер.

Трамп отметил, что США добились успеха благодаря жёстким мерам: массовым задержаниям, депортациям и выдворению нелегалов. «Как только мы начали депортировать всех, кто пересекал границу, они просто перестали приезжать», — подчеркнул президент.

По его словам, именно бесконтрольная миграция в Европе стала причиной роста преступности и социальной нестабильности.

Дональд Трамп ещё с первой президентской кампании сделал жёсткую миграционную политику центральным пунктом своей программы. Он строил стену на границе с Мексикой и обещал полностью остановить поток нелегалов. В Европе же тема миграции остаётся одним из главных политических кризисов последних лет: массовый наплыв беженцев из Африки и Ближнего Востока вызывает споры и усиливает позиции правых партий.