23 сентября, 15:01

Трамп: Европа катится в ад из-за бесконтрольной иммиграции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jonah Elkowitz

Президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Европа «катится в ад» из-за бесконтрольной иммиграции.

«Пришло время положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами. Ваши страны катятся в ад», — заявил американский лидер.

Трамп отметил, что США добились успеха благодаря жёстким мерам: массовым задержаниям, депортациям и выдворению нелегалов. «Как только мы начали депортировать всех, кто пересекал границу, они просто перестали приезжать», — подчеркнул президент.

По его словам, именно бесконтрольная миграция в Европе стала причиной роста преступности и социальной нестабильности.

Дональд Трамп ещё с первой президентской кампании сделал жёсткую миграционную политику центральным пунктом своей программы. Он строил стену на границе с Мексикой и обещал полностью остановить поток нелегалов. В Европе же тема миграции остаётся одним из главных политических кризисов последних лет: массовый наплыв беженцев из Африки и Ближнего Востока вызывает споры и усиливает позиции правых партий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

«Чудовищный мэр и край гибели»: Трамп обвинил Лондон и Европу в миграционном кризисе
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • ЕС
  • Политика
