Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 00:10

На Камчатке за последние сутки произошло 33 афтершока магнитудой до 6,0

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hakusanto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hakusanto

Камчатский край продолжает испытывать последствия мощного землетрясения, произошедшего 30 сентября. За прошедшие сутки сейсмологи зарегистрировали 33 афтершока магнитудой до 6,0. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

«За сутки произошли 33 афтершока магнитудой от 3,2 до 6,0. Два из них ощущались жителями края», — сказано в заявлении краевого ГУ МЧС.

Параллельно с этим ведётся мониторинг вулканической активности на полуострове, которая, по данным учёных, возросла после мощного землетрясения.

«Учёные фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — подчеркнули в ведомстве.

На Камчатке за последние 24 часа зарегистрировали 40 афтершоков
На Камчатке за последние 24 часа зарегистрировали 40 афтершоков

На днях вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около четырёх километров над уровнем моря. Шлейф пепла распространился на пять километров в западном направлении. Эксперты уточнили, что для авиационного движения введён оранжевый код опасности, указывающий на риск при полётах в районе вулкана.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar