Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту четыре километра
Обложка © Wikipedia / Dan Miller, USGS
На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч: столб пепла поднялся на высоту около четырёх километров над уровнем моря. Об этом сообщили специалисты KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Шлейф пепла распространился на пять километров в западном направлении. Эксперты уточнили, что для авиационного движения введён оранжевый код опасности, указывающий на риск при полётах в районе вулкана.
Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3. Толчки были зафиксированы в 177 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения находился на глубине 17,4 километра. За сутки произошло 42 афтершока с магнитудой от 3,5 до 5,8, из которых четыре были ощутимы жителями региона.