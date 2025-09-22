Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту четыре километра

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч: столб пепла поднялся на высоту около четырёх километров над уровнем моря. Об этом сообщили специалисты KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Шлейф пепла распространился на пять километров в западном направлении. Эксперты уточнили, что для авиационного движения введён оранжевый код опасности, указывающий на риск при полётах в районе вулкана.