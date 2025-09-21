На Камчатке за сутки зафиксировали 42 афтершока, четыре ощущали жители

За прошедшие сутки на Камчатке произошло 42 афтершока с магнитудой от 3,5 до 5,8, из которых четыре были ощутимы жителями региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Учёные продолжают внимательно следить за вулканической активностью, которая усилилась после мощного землетрясения 30 июля. По данным специалистов, активность фиксируется у нескольких вулканов: Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. В МЧС подчеркнули, что жителям и гостям края настоятельно рекомендуется не приближаться к действующим вулканам, чтобы избежать возможной опасности.