21 сентября, 00:08

На Камчатке за сутки зафиксировали 42 афтершока, четыре ощущали жители

Камчатка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

За прошедшие сутки на Камчатке произошло 42 афтершока с магнитудой от 3,5 до 5,8, из которых четыре были ощутимы жителями региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Учёные продолжают внимательно следить за вулканической активностью, которая усилилась после мощного землетрясения 30 июля. По данным специалистов, активность фиксируется у нескольких вулканов: Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. В МЧС подчеркнули, что жителям и гостям края настоятельно рекомендуется не приближаться к действующим вулканам, чтобы избежать возможной опасности.

Сутками ранее у берегов полуострова зарегистрировали более сотни подземных толчков, при этом 25 из них ощущались в населённых пунктах. Напомним, утром 19 сентября на Камчатке произошло новое мощное землетрясение. Подземные толчки достигали магнитуды 7,8. Разрушений в зданиях не зарегистрировали.

