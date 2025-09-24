Россия не исключает возможности участия в переговорах по мирному урегулированию на Украине, однако настаивает на содержательном и серьёзном характере диалога. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьёзный, субстантивный и незашоренный разговор <...> Не отказываемся мы и от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность её нынешних властей», — отметил он.

Российский дипломат добавил, что оптимальной площадкой для переговоров является Стамбул, но подчеркнул, что значимые экспертные наработки ещё не достигнуты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны чинят препятствия для мирного урегулирования на Украине, выбирая путь конфронтации. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта. При этом он возложил ответственность за эскалацию напряжённости на киевский режим и поддерживающие его европейские государства, которые, по его словам, выбирают путь конфронтации вместо диалога.