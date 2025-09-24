Суд взыскал долги с осуждённого за махинации с имуществом Баталова

Московский суд удовлетворил требование о взыскании задолженности по коммунальным услугам с артиста Михаила Цивина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — говорится в документах. Истцом выступил Фонд капитального ремонта города Москвы.

Сумма долга не раскрывается. Исковое заявление поступило в суд в августе, и решение было принято в тот же месяц.

Напомним, актриса Наталия Дрожжина и её муж Михаил Цивин были осуждены за мошенничество с наследством семьи Алексея Баталова. По версии следствия, в 2019–2020 годах они, злоупотребив доверием вдовы и дочери артиста, похитили с их счетов более 20 миллионов рублей, а также завладели их квартирой. Общий ущерб по делу превысил 57 миллионов рублей. Приговор суда определил Дрожжиной четыре года условно, а Цивину — пять лет колонии.