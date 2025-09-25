Поймай меня, если сможешь: чем знаменит неуловимый Борис Авакян, погибший в туалете посольства Оглавление Загадочная смерть Бориса Авакяна Фигаро здесь, Фигаро там: Как Борис Авакян успевал быть везде Семья Бориса Авакяна Насколько богат был Борис Авакян Экс-чиновник и бывший муж миссис мира Борис Авакян трижды сбегал из-под следствия, скрываясь в разных странах. Сегодня его нашли мёртвым в туалете консульства Армении в Петербурге. Кто он такой и чем известен? 24 сентября, 21:25 Борис Авакян — за что арестовывали и чем известен. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Zag Advertising, Jack1e, © YouTube / ПОТОК AI

Загадочная смерть Бориса Авакяна

Вчера Кронштадтский суд Петербурга должен был избрать меру пресечения гражданину Армении, 43-летнему Борису Авакяну, который в нулевых – десятых годах занимал посты замначальника питерского Госземнадзора, замглавы управления Росимущества по Ленобласти и руководителя крупнейшего таможенного брокера порта «Санкт-Петербург». Однако Авакян отпросился у конвоя перекурить и каким-то немыслимым образом сбежал. Вскоре выяснилось, что он скрывался в посольстве родной Армении, куда наши силовики входить не имеют права. Сам Авакян отказывался покидать здание и требовал экстрадиции. А сегодня утром экс-чиновника обнаружили мёртвым в посольском туалете, рядом валялся кухонный нож. По основной версии, Борис Авакян пошёл на суицид, когда понял, что армянская сторона собирается его выдать. Но не исключается и убийство. Погибший слишком много знал…

Уголовное дело против Бориса Авакяна было возбуждено ещё десять лет назад по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Как считают следователи, он ввозил в Россию люксовую одежду и брендовую электронику под видом дешёвых стройматериалов — ущерб составил 800 млн рублей. Причём это уголовное дело часть другого, более масштабного. Известно, что бывший чиновник вместе с экс-владельцем бутика Cartier на набережной реки Мойки Дмитрием Зарубиным и ещё 18 фигурантами проходили по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов на сумму более 4,2 млрд руб.

Кроме дела о контрабанде, Авакян являлся ключевым свидетелем в деле о коррупции в Федеральной таможенной службе и спецслужбах. В рамках этого расследования он находился под госзащитой и мог дать показания на нескольких высокопоставленных чиновников.

Фигаро здесь, Фигаро там: Как Борис Авакян успевал быть везде

Первый раз Бориса Авакяна задерживали в 2016 году в одном из московских ресторанов по всё тому же подозрению в уклонении от уплаты таможенных платежей. Авакяну тогда назначили домашний арест, однако это не остановило его от бегства. Причём он совершил побег в день запланированной свадьбы на победительнице конкурса красоты «Миссис мира» Юлии Иониной. Девушка уже была беременна его ребёнком. Вскоре Борис Авакян всплыл в Париже: там в итоге и сыграли свадьбу и провели медовый месяц. Далее пара жила то в Австрии, то в Швейцарии.

Непонятно когда, но Борис Авакян успел посетить Нагорный Карабах в качестве полковника армянской армии. В тот момент он уже позиционировал себя кандидатом от Армении в коллегию Евразийской экономической комиссии. В 2018 году Авакян принял деятельное участие в армянской бархатной революции, поддержав Никола Пашиняна. Следом создал партию реформ «Новая Армения», а также занял должности вице-мэра и замглавы МЧС в ширакском городе Артик. Казалось, Бориса Авакяна ждёт блистательное будущее в армянской политике. Он даже отказался от российского гражданства, чтобы претендовать на высокие посты и участвовать в выборах. Однако что-то пошло не так. В 2021 году Авакяна лишили всех должностей, обвинив его в незаконном пересечении границы и легализации преступных доходов. Возможно, это связано с его конфликтом с министром армянского МВД. Как бы то ни было, арестовать его не получилось и у армян. Он сбежал и был объявлен в розыск в Армении.

Так, Борис Авакян вновь оказался в России, где, вообще-то, тоже находился в розыске. Буквально сразу его задержали в одном из санкт-петербургских ресторанов. Он там был в компании спецслужбиста из таможенного отдела, с которым спокойно беседовал. После второго задержания Авакян оказался в московском СИЗО. В феврале 2022 года он записал оттуда видеообращение, где поднял тост. А после испарился из медийного поля, о нём ничего не было слышно вплоть до вчерашнего дня. Понятно, что из СИЗО его тогда выпустили.

Семья Бориса Авакяна

Борис Авакян родом из Еревана. Его дед был маститый микробиолог, отец — биофизик, лауреат премии Альберта Эйнштейна, сестра — биохимик. Сам Борис Авакян не пошёл по стопам семьи. Он учился на юрфаке СПбГУ.

Со своей супругой Борис Авакян уже развёлся. У них трое сыновей. Есть подтверждённые данные, что крёстным отцом их среднего ребёнка стал тот самый спецслужбист, с которым Авакян ужинал в петербургском ресторане в 2021 году.

После развода Бориса Авакяна видели с украинской певицей Мишей Романовой, экс-солисткой группы «ВИА Гра». Они отдыхали на яхте.

Life.ru выяснил ещё кое-что: на самом деле фамилия погибшего не Авакян, а Авагян. Он поменял её в 2011 году.

Насколько богат был Борис Авакян

Прессой состояние Бориса Авакяна оценивается в 100 млн долларов. По мнению Life.ru, залогом его успеха была прежде всего работа в петербургском таможенном брокере. Согласно базе «Спарк», это предприятие называлось сначала «Росморавиа», а потом было переименовано в «Трансэлит». Авакян стал его совладельцем с 50%-ной долей в 2009 году. Его партнёром был отставной полковник спецслужб. Предыдущими бенефициарами тоже числились бывшие силовики.

Интересно, что приходу Авакяна предшествовала масштабная проверка в «Росморавиа» («Трансэлите»). Вскрылось, что сотрудники брокера в сговоре с чинами Балтийской таможни контрабандным способом ввозили из Китая товар для реализации на Черкизовском рынке.

Сейчас по тому же адресу располагается другой брокер с похожим названием — «Транс-Бизнес».

Борис Авакян был прописан в Санкт-Петербурге, его бывшая жена продаёт там квартиру. Фото © 2gis.ru

Несмотря на сомнительную репутацию, в Москве и Питере Борис Авакян прослыл светским львом. Катался на «майбахах», носил крокодиловые куртки, посещал закрытые гламурные мероприятия, общался со звёздами шоу-бизнеса, например с Ксенией Бородиной.

Впрочем, на бумаге Борис Авакян не казался богачом. Он был прописан в Петербурге, в просторной трёшке в историческом особняке на Московском проспекте, напротив сада «Олимпия», — такая стоит 25 млн рублей. Также его семья пользовалась крупногабаритной двушкой в доходном доме Брюлло на Васильевском острове — её можно оценить в 20 млн рублей. Интереснее петербургская недвижимость у его бывшей супруги: хоромы на 160 квадратов в ЖК «Резиденция на Суворовском» и апартаменты на 180 квадратов в доходном доме Ларионовых, суммарная цена — до 150 млн рублей. Вторая квартира бывшей жены Авакяна уже пару лет продаётся по дисконтной цене — за 31 млн рублей.

Авторы Пётр Егоров