Росавиация начала расследование после столкновения самолётов в Шереметьево

Вечером 24 сентября в крупнейшем аэропорту страны – Шереметьево – один самолёт случайно задел другой прямо на рулёжной дорожке. Теперь инцидентом займётся комиссия Росавиации, сообщили в ведомстве.

«Росавиация сформирует комиссию под председательством замруководителя агентства Андрея Потёмкина для расследования причин авиационного события, произошедшего в среду вечером в аэропорту Шереметьево», – говорится в официальном заявлении.

По предварительным данным, при подготовке к вылету в Санкт-Петербург самолёт Superjet 100 авиакомпании «Россия» коснулся лайнера Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшего из Пекина. Для пассажиров угрозы не было: всех пересадили на резервный борт, и рейс в Петербург уже улетел.

