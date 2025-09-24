Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

24 сентября, 20:49

Стала известна причина повреждения хвоста самолёта в аэропорту Шереметьево

Самолёт Sukhoi Superjet повредило в Шереметьево из-за столкновения с Airbus A330

Обложка © Telegram / Москвач • Новости Москвы

Столкновение с Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines в аэропорту Шереметьево привело к повреждению руля управления самолёта Sukhoi Superjet, который должен был направиться в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, никто не пострадал. Напомним, на борту находилось около 100 человек, их уже отправили в пункт назначения резервным рейсом.

Хвост самолёта вырвало перед взлётом в столичном аэропорту Шереметьево. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, хвост Sukhoi Superjet вырвало на взлётно-посадочной полосе. Сейчас с повреждённым самолётом работают экстренные службы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

    Комментарий
    0
