Стала известна причина повреждения хвоста самолёта в аэропорту Шереметьево
Самолёт Sukhoi Superjet повредило в Шереметьево из-за столкновения с Airbus A330
Обложка © Telegram / Москвач • Новости Москвы
Столкновение с Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines в аэропорту Шереметьево привело к повреждению руля управления самолёта Sukhoi Superjet, который должен был направиться в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, никто не пострадал. Напомним, на борту находилось около 100 человек, их уже отправили в пункт назначения резервным рейсом.
Хвост самолёта вырвало перед взлётом в столичном аэропорту Шереметьево. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, хвост Sukhoi Superjet вырвало на взлётно-посадочной полосе. Сейчас с повреждённым самолётом работают экстренные службы.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.