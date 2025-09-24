Хвост самолёта «вырвало» перед взлётом в столичном аэропорту Шереметьево. Все пассажиры были эвакуированы из салона обратно в терминал.

Как сообщили SHOT пассажиры рейса FV 6097 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Санкт-Петербург сегодня в 20:30, самолёт внезапно остановился на взлётно-посадочной полосе. На борту Sukhoi Superjet находилось около 100 человек.

Хвост самолёта вырвало перед взлётом в столичном аэропорту Шереметьево. Видео © Telegram / SHOT

Пассажиров удерживали в салоне ещё примерно 40 минут, после чего самолёт начали буксировать на стоянку. По словам очевидцев, «на рулёжной дорожке вырвало руль направления». Причины инцидента пока не известны. В настоящее время люди ожидают в терминале.

Ранее Life.ru рассказывал, что более 350 пассажиров рейса Самара — Анталья устроили массовый протест в аэропорту из-за многократной задержки вылета. Его несколько раз переносили — сначала из-за закрытого неба, потом в связи с отдыхом экипажа, а позже представители авиакомпании Azur Air объявили о технической неисправности воздушного судна.