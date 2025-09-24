Интервидение
24 сентября, 17:29
8292

Более 350 пассажиров устроили бунт в аэропорту Самары из-за задержки рейса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy

Более 350 пассажиров рейса Самара — Анталья устроили массовый протест в аэропорту из-за многократной задержки вылета. Об инциденте сообщил SHOT со ссылкой на одну из пассажирок.

Пассажиры рейса в Анталью уже сутки не могут улететь из Самары. Видео © Telegram / SHOT

По словам пассажиров, вылет авиакомпании Azur Air первоначально был запланирован на 04:05, но затем его несколько раз переносили — сначала из-за закрытого неба, потом в связи с отдыхом экипажа, а позже представители перевозчика объявили о технической неисправности воздушного судна.

Люди провели в ожидании почти сутки, при этом авиакомпания не предоставила им точного времени вылета и не предложила размещения в отелях. В результате истощённые пассажиры устроили бунт в аэропорту. В авиакомпании сообщили, что в 19:00 начали посадку пассажиров на борт воздушного судна.

Более 20 рейсов задержаны в сочинском аэропорту
Более 20 рейсов задержаны в сочинском аэропорту

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково задержаны несколько рейсов египетской авиакомпании Nesma Airlines. Причиной сбоя стало экстренное приземление одного из самолётов из-за возгорания в двигателе. После инцидента расписание полётов было нарушено, что привело к задержке как минимум двух рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пассажиры выражают недовольство отсутствием представителей перевозчика, которые могли бы прояснить ситуацию со сроками вылетов.

