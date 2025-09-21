Более 20 рейсов задержаны в сочинском аэропорту

В аэропорту Сочи задержали более 20 рейсов из-за введения ограничений на полёты. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу SHOT.

Залы ожидания в аэропорту Сочи. Видео © SHOT

По словам пассажиров, залы ожидания оказались переполненными, свободных мест не хватает. Люди ждут вылетов, сидя на полу. Зал повышенной комфортности также полностью занят, туда временно не пускают новых посетителей.

Задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Ереван, Стамбул, Душанбе, Махачкалу, Пермь и другие города. Сроки возобновления вылетов пока не уточняются. Жители Ейска, Анапы и ряда других населённых пунктов Краснодарского края сообщали о звуках, похожих на пролёт беспилотников.