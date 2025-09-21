Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 19:38

Временные ограничения на полёты ввели в аэропорту Сочи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

В Сочи продлили штормовое предупреждение
В Сочи продлили штормовое предупреждение

Ранее десятки туристов опоздали на рейсы из-за 30-километровой пробки в Адлере. Причиной затора стали затянувшиеся из-за ливней ремонтные работы на дороге. Путешественники рассказали, что выехали за два с половиной часа до вылета, рассчитывая на пятнадцатиминутную дорогу до аэропорта. В результате они прибыли к терминалам спустя тридцать минут после отправления своего рейса. Для того чтобы улететь, им пришлось приобретать новые билеты стоимостью около пятидесяти тысяч рублей каждый. Пробка образовалась в районе железнодорожного вокзала Адлера в направлении центра Сочи.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar