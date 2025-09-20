В Сочи продлили штормовое предупреждение

В Сочи с вечера 20 сентября и до утра 21 сентября ожидается усиление волнения моря и северо-западного ветра с порывами до 15–18 м/с. Местные службы работают в усиленном режиме, сообщила администрация города.

«Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112», — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, шторм может достигать 4 баллов, а высота волн составит 1,3–1,8 метра при юго-западной зыби. Днём 20 сентября волнение моря прогнозируется на уровне 0,8–1,2 метра. Администрация Сочи по поручению главы города Андрея Прошунина держит ситуацию под контролем через городской оперативный штаб. Пляжи будут работать в зависимости от погодных условий.