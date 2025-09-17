Владимир Путин
17 сентября, 09:11

Махачкала уходит под воду: Улицы превратились в реки после сильных ливней

Улицы Махачкалы после сильных ливней превратились в реки

Столицу Дагестана затопило из-за сильных ливней, которые прошли недавно. Махачкала превратилась в Венецию. Кадрами из города, который сегодня похож на одну большую лужу, делятся жители в местных пабликах.

Столицу Дагестана затопило из-за мощных ливней. Видео © Telegram / ЛАЙФ ДАГЕСТАН

Из-за сильных погодных условий под водой оказалось буквально всё. Автомобили и общественный транспорт еле пробираются сквозь воду, по затопленным улицам вынуждены передвигаться и пешеходы. Некоторые жители вовсе перемещаются по заборам.

Выручать друг другу жители Махачкалы также не забывают. Мужчины не остаются в стороне и, проявляя вежливость, помогают девушкам перебраться через затопленные участки.

Бали затопило после сильнейшего тропического шторма
Бали затопило после сильнейшего тропического шторма

Ранее Life.ru рассказал, что недавно под водой оказалось сразу несколько регионов России. Сильные ливни и грозы обрушились на Череповец, Красноярск и Абакан. Улицы городов превратились в сплошные реки.

Обложка © Telegram / ЛАЙФ ДАГЕСТАН

