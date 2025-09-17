Махачкала уходит под воду: Улицы превратились в реки после сильных ливней
Улицы Махачкалы после сильных ливней превратились в реки
Столицу Дагестана затопило из-за сильных ливней, которые прошли недавно. Махачкала превратилась в Венецию. Кадрами из города, который сегодня похож на одну большую лужу, делятся жители в местных пабликах.
Столицу Дагестана затопило из-за мощных ливней. Видео © Telegram / ЛАЙФ ДАГЕСТАН
Из-за сильных погодных условий под водой оказалось буквально всё. Автомобили и общественный транспорт еле пробираются сквозь воду, по затопленным улицам вынуждены передвигаться и пешеходы. Некоторые жители вовсе перемещаются по заборам.
Выручать друг другу жители Махачкалы также не забывают. Мужчины не остаются в стороне и, проявляя вежливость, помогают девушкам перебраться через затопленные участки.
Ранее Life.ru рассказал, что недавно под водой оказалось сразу несколько регионов России. Сильные ливни и грозы обрушились на Череповец, Красноярск и Абакан. Улицы городов превратились в сплошные реки.
Обложка © Telegram / ЛАЙФ ДАГЕСТАН