Ждём наплыва: Названы самые популярные среди иностранных туристов города России
В октябре в Россию ожидает большое количество туристов из Китая и Казахстана
В бархатный сезон лидерами по росту туристического потока станут Сочи и Минеральные Воды, при этом количество гостей из Китая увеличится минимум на треть. Наибольшей популярностью у иностранцев по-прежнему пользуется Москва — на неё приходится 30% всех поездок в этот сезон. За ней следуют Санкт-Петербург (11%), Сочи (3%), Краснодар (3%) и Ростов-на-Дону (2%).
Интерес к отдыху в Сочи среди иностранных туристов вырос на 33% по сравнению с прошлым годом. Весомый прирост ожидается также в Минеральных Водах и Екатеринбурге — на 26% и 14% соответственно. При этом основными странами, откуда приедет поток путешественников в Россию этой осенью, являются Казахстан (14% от всех поездок в сентябре-октябре 2025 года), Белоруссия (13%) и Китай (8%).
«Россия стала популярнее у туристов из Китая: в сентябре-октябре турпоток из Поднебесной вырастет на 33%. Уже сейчас в Россию без визы могут въезжать организованные группы китайских путешественников, а для их удобства в отелях и аэропортах появляются указатели и объявления на китайском языке, растёт число гидов, владеющих китайским, активно развивается система China Friendly», — цитирует авторов исследования «Газета.ru».
Напомним, 16 сентября вступил в силу безвизовый режим въезда в Китай для россиян. После отмены виз для россиян спрос на отдых в Китае вырос в два раза. Кроме того, туристам рассказали, сколько денег нужно, чтобы прожить месяц в Китае.