Ждём наплыва: Названы самые популярные среди иностранных туристов города России

В бархатный сезон лидерами по росту туристического потока станут Сочи и Минеральные Воды, при этом количество гостей из Китая увеличится минимум на треть. Наибольшей популярностью у иностранцев по-прежнему пользуется Москва — на неё приходится 30% всех поездок в этот сезон. За ней следуют Санкт-Петербург (11%), Сочи (3%), Краснодар (3%) и Ростов-на-Дону (2%).

Интерес к отдыху в Сочи среди иностранных туристов вырос на 33% по сравнению с прошлым годом. Весомый прирост ожидается также в Минеральных Водах и Екатеринбурге — на 26% и 14% соответственно. При этом основными странами, откуда приедет поток путешественников в Россию этой осенью, являются Казахстан (14% от всех поездок в сентябре-октябре 2025 года), Белоруссия (13%) и Китай (8%).