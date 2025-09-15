Туристам рассказали, сколько денег нужно, чтобы прожить месяц в Китае

Базовые ежемесячные траты на проживание в Китае, включая аренду скромного жилья, питание и транспорт, начинаются от 50 тысяч рублей. Об этом «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Для месячного проживания основные расходы включают аренду жилья, питание и транспорт. Аренда бюджетного жилья (хостелы или гестхаусы) обойдётся примерно в 20–30 тыс. рублей в месяц, питание — ещё около 15–20 тыс. рублей, а транспорт — примерно 2–3 тыс. рублей», — отметил Мосягин.

Экономист добавил, что аренда отдельной квартиры потребует соблюдения строгих правил, так как иностранцы могут жить только в официально зарегистрированном жилье, а начальные взносы включают депозит и предоплату. Цена сильно варьируется от города и района, достигая в среднем 40-150 тысяч рублей.