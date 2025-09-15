Туристам рассказали, сколько денег нужно, чтобы прожить месяц в Китае
Экономист Мосягин оценил базовые траты на месяц в Китае в 50 тысяч рублей
Базовые ежемесячные траты на проживание в Китае, включая аренду скромного жилья, питание и транспорт, начинаются от 50 тысяч рублей. Об этом «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.
«Для месячного проживания основные расходы включают аренду жилья, питание и транспорт. Аренда бюджетного жилья (хостелы или гестхаусы) обойдётся примерно в 20–30 тыс. рублей в месяц, питание — ещё около 15–20 тыс. рублей, а транспорт — примерно 2–3 тыс. рублей», — отметил Мосягин.
Экономист добавил, что аренда отдельной квартиры потребует соблюдения строгих правил, так как иностранцы могут жить только в официально зарегистрированном жилье, а начальные взносы включают депозит и предоплату. Цена сильно варьируется от города и района, достигая в среднем 40-150 тысяч рублей.
По словам эксперта, россиянам следует быть готовыми к языковому барьеру, поскольку английский распространен слабо за пределами туристических центров. Мосягин также призвал учитывать разницу в цифровых экосистемах, указав на недоступность популярных в РФ сервисов и необходимость китайского банковского счета для использования местных аналогов, таких как WeChat для оплаты. Кроме того, специалист предупредил о важности соблюдения местных правил и культурных норм, особенно в религиозных и исторических местах.
Напомним, безвизовый режим для граждан России введён в пробном варианте — с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года. Данное решение последовало за встречей на высшем уровне между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В соответствии с достигнутыми договорённостями, граждане КНР также получили возможность безвизового въезда на территорию Российской Федерации.