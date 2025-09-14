Во Внуково задержали рейсы в Египет после возврата самолёта с горящим двигателем

В московском аэропорту Внуково задержано сразу несколько рейсов египетской авиакомпании Nesma Airlines, самолёт которой экстренно приземлился из-за возгорания в двигателе. Как сообщает SHOT, теперь российские туристы не могут вылететь в Египет, где у них забронированы номера в отелях.

Всё началось с задержки рейса NE-603 из-за возгорания одного из двигателей. Лайнер удалось посадить, а пассажиры вылетели другим самолётом на сутки позже. Теперь расписание сбилось — и во Внуково задержано как минимум два рейса в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пассажиры возмущаются, что во Внуково нет даже представителя перевозчика, кто мог бы объяснить ситуацию со сроками вылетов.

Также до авиакомпании невозможно дозвониться. Сейчас люди вынуждены самостоятельно тратиться на питание и капсульные отели, чтобы хоть как-то отдохнуть во время ожидания вылета. У многих могут пропасть оплаченные отели на египетских курортах.