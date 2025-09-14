Двигатель самолёта загорелся во время взлёта рейса Москва — Хургада
Возгорание двигателя пассажирского самолёта рейса Москва — Хургада произошло в процессе набора высоты. Воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в аэропорту Внуково, сообщает SHOT.
Как передают очевидцы, инцидент произошёл минувшей ночью. После вылета из Внуково на рейсе египетской авиакомпании Nesma Airlines в направлении Хургады, пилот вскоре после начала набора высоты сообщил экипажу о возникшем возгорании в одном из двигателей. Самолёт благополучно приземлился, используя оставшийся функционирующий двигатель. По свидетельствам пассажиров, их доставили обратно в аэропорт и проинформировали о необходимости ожидания следующего рейса. Только спустя сутки пассажиры смогли отправиться к месту назначения другим бортом, понеся при этом потерю оплаченного времени в гостинице.
По словам российских граждан, представители авиаперевозчика сначала предложили размещение в отеле, однако позднее изменили своё решение, выдав ваучер на питание всего на 650 рублей. Туристические агентства, в свою очередь, не получают ответов от авиакомпании.
Ранее рейс Бодрум — Санкт-Петербург, на борту которого находилось множество российских граждан, совершил незапланированную посадку в Стамбуле. Воздушное судно авиакомпании Turkish Airlines, направлявшееся в Северную столицу, был вынужден экстренно приземлиться в турецком мегаполисе.