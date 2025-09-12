Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 07:50

Летевший из Египта самолёт приземлился в Таллине из-за закрытия Пулково

Обложка © ТАСС / IMAGO / Lobeca

Обложка © ТАСС / IMAGO / Lobeca

Airbus A320 авиакомпании Air Cairo, летевший из Египта в Санкт-Петербург, приземлился в Эстонии из-за плана «ковёр», введённого в Пулково из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Борт из Шарм-эль-Шейха должен был приземлиться в Пулково в 4:45 утра 12 сентября. Однако в это время в Пулково действовали ограничения, и самолёт перенаправили в Таллин.

Пассажиры рейса сообщают, что их самолёт до сих пор не вылетел из Эстонии, хотя, согласно табло петербургского аэропорта, он должен был прилететь в Пулково к 9:30.

«Победа» изменила расписание полётов из-за ограничений в Пулково
«Победа» изменила расписание полётов из-за ограничений в Пулково

Напомним, в ночь на 12 сентября над Ленинградской областью было сбито более 30 украинских беспилотников. Из-за атаки ВСУ был временно закрыт петербургский аэропорт Пулково, также частично была ограничена регистрация на внутренние рейсы. К настоящему моменту воздушная гавань снова заработала.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Эстония
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar