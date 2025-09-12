Летевший из Египта самолёт приземлился в Таллине из-за закрытия Пулково
Обложка © ТАСС / IMAGO / Lobeca
Airbus A320 авиакомпании Air Cairo, летевший из Египта в Санкт-Петербург, приземлился в Эстонии из-за плана «ковёр», введённого в Пулково из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Борт из Шарм-эль-Шейха должен был приземлиться в Пулково в 4:45 утра 12 сентября. Однако в это время в Пулково действовали ограничения, и самолёт перенаправили в Таллин.
Пассажиры рейса сообщают, что их самолёт до сих пор не вылетел из Эстонии, хотя, согласно табло петербургского аэропорта, он должен был прилететь в Пулково к 9:30.