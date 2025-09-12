Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 07:17

Три аэропорта России возобновили работу после отражения воздушной атаки

Ограничения на полёты сняли в аэропортах Иваново, Ярославля и Санкт-Петербурга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Сразу в трёх городах России сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах после отражения воздушной атаки дронов ВСУ. По данным Росавиации, снова открыты воздушные гавани Санкт-Петербурге, Иваново и Ярославля.

«Иваново (Южный), Ярославль (Туношна) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аэропорт Пулково — сняты оргничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Все ограничения вводили исключительно для обеспечения безопасности полётов. На данный момент экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые действия для обеспечения безопасности. Известно, что во время действия ограничений один самолёт, следовавший в Ярославль, был перенаправлен на запасной аэродром.

Аэропорт Краснодара открыли впервые с февраля 2022 года
Аэропорт Краснодара открыли впервые с февраля 2022 года

Ранее введённые ограничения также были сняты в аэропорту города Калуги. Информацию уже подтвердили представители Росавиации. Работа продолжается в штатном режиме.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Ивановская область
  • Ярославская область
  • Ленинградская область
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar