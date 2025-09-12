Три аэропорта России возобновили работу после отражения воздушной атаки

Сразу в трёх городах России сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах после отражения воздушной атаки дронов ВСУ. По данным Росавиации, снова открыты воздушные гавани Санкт-Петербурге, Иваново и Ярославля.

«Иваново (Южный), Ярославль (Туношна) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Аэропорт Пулково — сняты оргничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Все ограничения вводили исключительно для обеспечения безопасности полётов. На данный момент экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые действия для обеспечения безопасности. Известно, что во время действия ограничений один самолёт, следовавший в Ярославль, был перенаправлен на запасной аэродром.