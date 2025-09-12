Мессенджер MAX
12 сентября, 04:36

В аэропорту Калуги сняты ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» в аэропорту Калуги (Грабцево) был снят в 07:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Напомним, ограничения на полёты были введены в воздушной гавани Калуги в 00:20 по московскому времени. За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 221 БПЛА ВСУ над 13 регионами России. В Калужской области системы ПВО сбили 18 беспилотников. Наибольшее количество дронов — 85 — уничтожили над Брянской областью.

