11 сентября, 22:07

Аэропорт Калуги временно закрыт на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В ночь с 11 на 12 сентября в калужском аэропорту «Грабцево» ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом в Telegram-канале проинформировал пресс-секретарь Федеральное агентство воздушного транспорта Артём Кореняко.

«Аэропорт Калуга («Грабцево»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал официальный представитель Росавиации. Он уточнил, что работа воздушной гавани ограничивается для обеспечения безопасности полётов.

Накануне возобновил работу аэропорт Краснодара, который был закрыт в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции. Ожидается, что воздушная гавань примет первый самолёт 17 сентября. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, открытие аэропорта позволит стабилизировать цены на перелёты в другие аэропорты Кубани.

Виталий Приходько
