Аэропорт Калуги временно закрыт на приём и выпуск самолётов

В ночь с 11 на 12 сентября в калужском аэропорту «Грабцево» ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом в Telegram-канале проинформировал пресс-секретарь Федеральное агентство воздушного транспорта Артём Кореняко.

«Аэропорт Калуга («Грабцево»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал официальный представитель Росавиации. Он уточнил, что работа воздушной гавани ограничивается для обеспечения безопасности полётов.