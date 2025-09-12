Мессенджер MAX
Регион
12 сентября, 06:34

«Победа» изменила расписание полётов из-за ограничений в Пулково

Победа начала корректировать расписание из-за ограничений в Пулково

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Galina-Photo

Авиакомпания «Победа» вносит изменения в расписание своих рейсов. Это происходит в связи с ограничениями, введёнными в аэропорту Пулково и на использование воздушного пространства над Ленинградской областью. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В связи с временными ограничениями на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту Пулково, а также на использование воздушного пространства в Ленинградской области «Победа» вынужденно корректирует расписание полётов. Часть рейсов задержаны», — говорится в сообщении перевозчика.

Ночью над Ленинградской областью система ПВО уничтожила более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. А к 6 утра сбито уже более 30 дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Аэропорт Пулково ввёл частичные ограничения на регистрацию рейсов по внутренним направлениям. Данное решение было принято для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале. Администрация обещала оперативно информировать пассажиров о дальнейших изменениях и принесла извинения за причиненные неудобства.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Авиакомпания "Победа"
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
