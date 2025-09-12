В Пулково частично ограничили регистрацию на внутренние рейсы
Аэропорт Пулково принял решение о частичном ограничении регистрации на рейсы внутрироссийских направлений. Об этом сообщили представители аэропорта. Ограничения введены в связи с необходимостью обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале.
«Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта», — говорится в сообщении.
В Пулково подчеркнули, что будут оперативно информировать пассажиров о развитии ситуации и принесли извинения за доставленные неудобства, отметив, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полётов, что является главным приоритетом гражданской авиации.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о введении плана «Ковёр» в воздушной гавани.
Сегодня ночью силы ПВО перехватили и уничтожили более 30 беспилотников над Ленинградской областью. Обломки БПЛА упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе. Кроме того, поступила информация о возгорании на борту судна в порту Приморск, которое было оперативно ликвидировано.