В Пулково частично ограничили регистрацию на внутренние рейсы

Аэропорт Пулково принял решение о частичном ограничении регистрации на рейсы внутрироссийских направлений. Об этом сообщили представители аэропорта. Ограничения введены в связи с необходимостью обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале.

«Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта», — говорится в сообщении.

В Пулково подчеркнули, что будут оперативно информировать пассажиров о развитии ситуации и принесли извинения за доставленные неудобства, отметив, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полётов, что является главным приоритетом гражданской авиации.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о введении плана «Ковёр» в воздушной гавани.