Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 04:39

В Пулково частично ограничили регистрацию на внутренние рейсы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreyspb21

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreyspb21

Аэропорт Пулково принял решение о частичном ограничении регистрации на рейсы внутрироссийских направлений. Об этом сообщили представители аэропорта. Ограничения введены в связи с необходимостью обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале.

«Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта», — говорится в сообщении.

В Пулково подчеркнули, что будут оперативно информировать пассажиров о развитии ситуации и принесли извинения за доставленные неудобства, отметив, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полётов, что является главным приоритетом гражданской авиации.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о введении плана «Ковёр» в воздушной гавани.

За ночь силы ПВО уничтожили 221 украинский беспилотник над регионами России
За ночь силы ПВО уничтожили 221 украинский беспилотник над регионами России

Сегодня ночью силы ПВО перехватили и уничтожили более 30 беспилотников над Ленинградской областью. Обломки БПЛА упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе. Кроме того, поступила информация о возгорании на борту судна в порту Приморск, которое было оперативно ликвидировано.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar